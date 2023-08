ERC demana actuar urgentment amb el servei de neteja de Tarragona perquè «la ciutat s'està degradant per moments»

"La ciutat s'està degradant per moments": aquesta és la valoració de la portaveu d'Esquerra Republicana,, sobre la neteja a. El dilluns següent a la festa major de Sant Magí, els republicans han convocat una roda de premsa per reclamardel servei per "incompliments" que podrien estar relacionats amb una "estratègia" -ha dit Roig- "per" per part de FCC.I és que a l'espera que s'implementi el nou contracte, ERC considera que durant aquest mes d'agost s'han vistper culpa d'un servei que "ha empitjorat notablement". "Papereres i contenidors sobreeixint, olors molt fortes" i altres situacions que provoquen que Roig demani "explicacions" a l'En aquest sentit, reclamen la "supervisió" del contracte i, en cas de no dur a terme la feina, no pagar-la. "Si Rubén Viñuales no actua, voldrà dir que hi ha uns interessos personals", ha dit la regidora, que reclama "màxima celeritat" per implementar un "control més estricte" seguint el plec elaborat per l'anterior govern.