El govern de Tarragona denunciarà per delicte contra el patrimoni l'autor de diverses pintades espanyolistes

És "conegut" a la ciutat per les seves pintades i aquest passat cap de setmana el van enxampar in fraganti, gràcies a un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials. L'autor dels missatges espanyolistes ja habituals a lai en altres indrets de la Part Baixa ha estat identificat per la, segons ha assegurat aquest dilluns l', durant la sessió plenària de l'Ajuntament.Segons ha explicat Viñuales, durant les darreres hores s'ha consultat fins i tot a Fiscalia per saber si se'l podria denunciar per. A la majoria de pintades s'hi pot llegir "Visca Espanya" -en castellà- i en el vídeo que s'ha difós es pot veure com duu a terme l'acció tot sol, de matinada.