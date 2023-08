Detingut un home per ferir-ne un altre en una baralla a prop de l'estació de trens de Tarragona

Novaa lade Tarragona aquest diumenge al vespre. Segons fonts dels, l'incident es va registrar una mica més tard d'un quart de set del vespre, quan en un bar proper a l', a la, dues persones es van posar a discutir i una va agredir l'altra. Una ambulància del SEM es va desplaçar fins al lloc i va estabilitzar l'home, per després portar-lo a l'hospital. Per la seva banda, l'agressor va ser detingut.L'alcalde de Tarragona,, ha comentat aquest dilluns al matí en sessió plenària de l'Ajuntament que va seguir "pràcticament en temps real" el que estava succeint i ha confirmat la detenció d'un home per aquests fets. Tot plegat, a resposta del regidor(Junts), que demanava un major desplegament de la Guàrdia Urbana "en les hores més crítiques".