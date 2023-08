​La Jove de Tarragona estrena la gamma extra per Sant Magí carregant un 2 de 9 amb folre i manilles

Laha estrenat aquest dissabte la gamma extra coincidint amb la. Ho ha fet carregant el primer 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada, el repte que els de la camisa lila portaven per aquesta jornada que ha acabat fent llenya després de trencar-se per sisens.La diada s'ha completat amb una tripleta màgica per part dels, una clàssica de vuit de lai elsque han completat el 2 de 7 com a millor castell. Així, les quatre colles locals han viscut la que de moment és la millor diada de la temporada a laon han celebrat una diada àgil de tres rondes i una durada inferior a les tres hores.