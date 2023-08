La Generalitat mesurarà per primer cop la contaminació acústica a l'entorn de la indústria química de Tarragona

Nou contracte de laper controlar la. Tal com ha avançat el Diari de Tarragona, la licitació, de més d'un milió d'euros, vol complementar lai està dividida en onze lots. La novetat:D'aquesta manera, en indrets encara per determinar, el Departament d'Acció Climàtica preveu obtenir dades sobre la situació existent a l'entorn de la indústria química del Camp de Tarragona. La renovació dels equips inclou els, no tan sols a les comarques tarragonines sinó arreu de Catalunya.La Xarxa compta amb 13 punts de mesura al Camp de Tarragona: cinc a Tarragona -Bonavista, Eixample Sud, Loreto, Sant Salvador i Universitat Laboral. El territori serà el primer a incorporar un seguiment del so a una zona industrial. Els equips sol·licitats són de classe 1, els de més precisió. En total els 14 sensors i els 3 sonòmetres pugen a un pressupost de 81.860 euros amb IVA i les ofertes es podran presentar fins al 15 de setembre.