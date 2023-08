Nacho García (PSC) acusa Hermán Pinedo del mal estat dels tòtems del patrimoni a Tarragona

🧵TÒTEMS| Avui el nou conseller de patrimoni històric @ngarcialatorre, en una resposta que arriba dos mesos tard, ha volgut justificar la seva incapacitat i la del seu assessor argumentant que el desastre dels nous tòtems és culpa meva. Bé, ho explicarem. Obro fil 👇 https://t.co/ft0EB8FaKB — Hermán Pinedo (@HermanPinedo90) August 17, 2023

Ha estat una de les polèmiques d'aquest estiu i una de les primeres qüestions a resoldre per part del nou regidor de Patrimoni,(PSC). Elsd'informació davant de diferents indrets del patrimoni tarragoní, segons ha assegurat aquest dijous García a X. Tot plegat, provindria d'un litigi que mantenen ajuntament i empresa adjudicatària ja que el govern municipal, l'actual i l'anterior, consideren queTot parteix d'un projecte de redisseny de la senyalítica dels espais del, iniciat al 2021 i que finalment al novembre de 2022 s'hauria finalitzat, amb diversos retards.comptaven amb aquests nous tòtems, set en total, amb un cost aproximat de. Tot i això, al cap d'un mes de lliurar-se, van aparèixer unes pintades que, en netejar-se, l'àrea de Patrimoni va detectar que els materials de neteja "no són corrosius pels tòtems", un dels requisits del contracte.A partir d'aquí, les versions dels dos responsables, l'actual i l'anterior, Hermán Pinedo, són divergents. Pinedo, responent a García, apunta que. "Al gener de 2023, conseqüència de mesos de desgast i trencada la cordialitat tècnics – empresa, el tècnic responsable elabora un informe en què proposa la rescissió del contracte. Això implicava de facto tornar al punt d'inici, retirar els tòtems i perdre la feina de dos anys", afirma Pinedo en un fil a la mateixa xarxa social, que adverteix d'una. Tot plegat, s'allarga fins a final de mandat, moment en el qual Pinedo creu que s'han resolt "alguns errors" dels tòtems i que aquests estaven "en bon estat".En el marc de les acusacions creuades --, Pinedo es pregunta "per què" l'actual govern local ha deixat la ciutat sense aquests senyals durant dos mesos.L'explicació pública arriba un mes després que diversos mitjans de comunicació preguntessin a l'Ajuntament de Tarragona el motiu pel qual havien desaparegut, reaparegut i tornat a desaparèixer aquests elements del mobiliari públic. En aquell context, la resposta va ser que s'havien de fer unes "reparacions", sense voler entrar en detall ni revelar la situació de conflicte existent amb l'empresa adjudicatària.