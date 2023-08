Els actes més tradicionals i festius protagonitzen aquest cap de setmana les festes de Sant Magí de Tarragona

Castells i Professó, plats forts de la Diada de Sant Magí

Lesde Tarragona encaren la recta final amb els dies forts de la celebració . El més destacat del programa, i la gran novetat d'enguany, és la, substitueix la Revetlla Remullada a causa de la situació de sequera. Per altra banda, aquests dies també tindran lloc els actes més tradicionals de la festa major petita, comAvui divendres 18 d'agost, amb la sortida del sol, elsfaran la segona etapa del camí de l'aigua, iniciat aquest dijous des de la Brufaganya. A les 12 del migdia, a la plaça d'en Rovellat, tindrà lloc el vermut dels hits dels, en el marc de la celebració del desè aniversari del grup. Mitja hora després, a les 12.30 hores, arrencarà el, organitzat per l'Associació de Músics de Tarragona i que oferirà concerts durant tota la jornada.A les set de la tarda d'aquest divendres, l'arribarà a Tarragona, i a un quart de vuit del vespre tindrà lloc la pujada de l'Aigua cap al portal del Carro amb el. A les vuit del vespre, les colles castelleres faran la tradicional salutació a l'aigua i després, el Seguici tornarà a la plaça de la Font.A les nou, començarà laa la plaça del Rei, mentre que a les onze engegarà la, amb els grups Cat Rock i Popurris Band. A dos quarts de dotze de la nit començaràde Sant Magí, a la plaça del Rei, amb la Companyia d'Espectacles Pa Sucat i DJ de la Llum.Aquesta és la gran novetat d'enguany, que canvia l'aigua de la remullada per la il·luminació. Continuaran presentsen un espectacle d'efectes audiovisuals creats per l'ocasió.La Diada de Sant Magí, el dissabte 19 d'agost, començarà a les set del matí amb les tradicionals. A partir de les nou, tindrà lloc. La Pastisseria Conde convertirà el típic dolç del bastó en un entrepà de llonganissa esparracada amb allioli de fesols, pols de pernil i un toc d'oli d'alfàbrega.A partir de les 12, a la plaça de les Cols, es farà la, amb la participació dels Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.A la tarda, a les set, començarà l'amb el Seguici de Sant Magí. A dos quarts de vuit del vespre arrencarà la Professó des del Portal del Carro i una hora després es preveu fer efectiva l'entrada de Sant Magí. Posteriorment, el Seguici tornarà a la plaça de la Font, on es farà unaLa diada acabarà amb la, a les nou, a la Rambla Nova, davant el Monument de la Sardana i, per altra banda, amb la, a partir de les onze a la plaça del Rei.