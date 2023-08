Tarragona també tindrà pantalla gegant per seguir la final del Mundial de la selecció espanyola

Laes podrà veure a les quatre pantalles gegants del. El partit, que enfrontarà lai la selecció, es disputarà diumenge, 20 d'agost, a les 12 del migdia. És la primera vegada que la selecció espanyola femenina de futbol opta al títol mundialista i també serà la primera ocasió en què es pugui veure un partit de futbol femení en aquestes condicions a la ciutat dei ho farà després que s'anunciés la mateixa decisió per part de l'Ajuntament de Barcelona , governat també pel PSC.La ciutadania podrà accedir al Palau d'Esports a partir d'un quart de dotze del migdia, de manera lliure i gratuïta, fins a completar l'. Es podran entrar begudes al recinte, sempre que siguin petites i sense tap. Des de la prèvia i durant el partit, hi hauràa l'interior del Palau d'Esports.Els aficionats podran aparcar gratuïtament al pàrquing exterior de les instal·lacions. També es podrà arribar en autobús, amb la línia 6 de l'EMT. La parada Poliesportiu és a la porta del Palau d'Esports. Alternativament, la parada Tarradellas de les línies 3 i 54, és a cinc minuts caminant de l'Anella. No es permetrà accedir al recinte amb cascs, patinets elèctrics ni objectes perillosos.