La companyia MSC Cruceros promet transportar més de 100.000 turistes a Tarragona l'any vinent

L'empresava estrenar-se a Tarragona al 2022 amb, però aquest 2023 ja són 26 les escales programades, un fet que comporta l'arribada de 75.000 turistes al port tarragoní provinents de vaixells d'aquesta companyia.i que això comportarà el desembarcament deTot plegat, perquè el, de 1.600 cabines, serà el vaixell -de més capacitat- encarregat de passar per la ciutat. A més, cal sumar-hi el conveni signat ambi amb el qual els passatgers depodran visitar els tres parcs temàtics que ofereix el resort.El president de l'Autoritat Portuària,, assegura que "el Port de Tarragona celebra l'aposta de MSC Creuers per continuar treballant amb nosaltres. Ens sentim molt a gust col·laborant amb". Per la seva banda,, director general de MSC Cruceros, explica que "és un orgull per a nosaltres poder continuar estrenyent llaços amb els ports espanyols i, en el cas del Port de Tarragona, la nostra aposta per la zona ha estat ferma des del principi", ja que un dels objectius és "impulsar la Costa Daurada com a màxim exponent d'un turisme familiar".