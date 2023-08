​Mor un menor en un accident múltiple a l'AP‑7, a Roda de Berà

Dimecres a la nit una personava morir en un accident múltiple a l', a l'altura del punt quilomètric 225,5 a. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les nou del vespre. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una. A més de la víctima mortal, hi va haver deu afectats més: un home ferit greu traslladat a l'de Tarragona, una dona ferida menys greu traslladada al mateix hospital, quatre ferits lleus, traslladats a l', i quatre persones més ateses que van ser donades d'alta al lloc dels fets. L'autopista va quedar tallada a Roda de Berà en sentit nord fins a dos quarts d'onze de la nit, provocantA partir de dos quarts d'onze, es va obrir un carril per circular. Finalment, a tres quarts d'una, la situació es va normalitzar. Arran de la incidència, es van activar vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tretze unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més de dos equips de. Amb aquesta víctima, són 99 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.