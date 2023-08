​Unió de Pagesos s'oposa a l'autorització de la línia de molt alta tensió entre Terol i Begues

s'oposa a l'autorització de la línia de molt alta tensió (MAT) entre Terol i. El sindicat agrari ha presentat un recurs d'alçada a lacontra el projecte que ha de creuarperquè considera que vulnera la normativa del sector elèctric i aspectes relacionats amb el medi ambient. A més, assegura que l'autorització de las'ha fet amb una "absoluta manca" d'anàlisi cap a les afectacions agràries i diu que el promotor de la línia "no ha complert amb les exigències legals". En un comunicat, Unió de Pagesos ha explicat que proposarà a la Generalitat i les administracions locals que se sumin a la presentació del recurs.La línia de 400 kV a la que s'oposen els pagesos ha de recórrer més dei servirà per transportar energia fotovoltaica. El termini per presentar recursos d'alçada a acaba el pròxim 2 de setembre.Per la seva banda, a principis d'agost el conseller d'Acció Climàtica,, va assegurar que el projecte estava subjecte a l'informe favorable de la Generalitat en matèria de biodiversitat. Així mateix, el conseller va apuntar que el Ministeri de Transició Energètica estava posant "pressió" a la Generalitat perquè fos ella qui no donés llum verda al projecte i va carregar contra l'Estat. També es va mostrar en contra del projecte la presidenta de la Diputació de Tarragona,, que va apuntar que la MAT tindria un "elevat" impacte paisatgístic.