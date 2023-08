«Vexats pel simple fet de parlar en català»: la reclamació de Laia Estrada (CUP) a un restaurant de Tarragona

Avui hem posat una reclamació al bar restaurant Las Salinas, a la platja Llarga de Tarragona després d'haver estat vexats pel simple fet de parlar en català. Un lloc on hi havíem estat desenes de vegades sense cap conflicte, i al que no hi tornarem després del què ha passat 🧵👇 pic.twitter.com/pUqwglEtKi — Laia Estrada (@EstradaLaia) August 16, 2023

en un restaurant de, concretament al, pertanyent alque li dona nom, a la. La diputadano era el primer cop que hi anava, segons ha relatat en un fil a X, i mai no havia tingut cap problema. En aquesta ocasió, però, el cambrer s'ha encarat a ella i a la seva parella, segons diu, "pel simple fet de". La reclamació, que els amos del càmping no han volgut signar, ha estat traslladada a la. "No hi tornarem després del que ha passat", conclou la diputada.Els fets s'haurien iniciat quan el seu company hauria demanat "un entrepà i un refresc". En mantenir el català en dues ocasions més, el cambrer li hauria exigit que". La discussió s'hauria embolicat fins al punt que altres treballadors del mateix restaurant haurien donat suport al cambrer "capgirant de forma barroera la realitat", acusant els dos clients d'haver "parlat de males maneres".Segons Laia Estrada, ". No només se'ns vulneren els nostres drets lingüístics sinó que a sobre se'ns acusa de provocar conflictes".