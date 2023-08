​Llum verda a la instal·lació de dues centrals fotovoltaiques de 200.000 panells al Pla de Santa Maria i Cabra del Camp

Laha atorgat l'autorització administrativa per instal·lar dues centrals fotovoltaiques ali a(Alt Camp) amb més deal voltant de la urbanització. La centrales construirà al Pla de Santa Maria i constarà de 108.675 panells solars, amb una potència total de 50.000 kWp i un pressupost de 18.190.202,00 euros. La de Cabra del Camp (Merlot Solar) tindrà 108.540 panells, una potència total de 49.93 kWp i un pressupost de. Tot i dividir-se en dos projectes i tractar-se de dues empreses diferents, els dos parcs estaran a escassos metres. De fet, les dues empreses registrades tenen el mateix domicili social a Madrid.Diverses entitats com eldenunciant, justament, la fragmentació en dos de la central fotovoltaica. També han alertat que els panells s'instal·laran enL'Ajuntament del Pla de Santa Maria també va advertir de la pèrdua d'elements identitaris del paisatge de la Plana de l'Alt Camp , així com una "afectació severa" d'elements del patrimoni immaterial, en particular lesi marges que donen nom a la. El projecte també contempla una línia d'evacuació soterrada que encara s'ha d'aprovar definitivament.