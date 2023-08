La Pobla de Mafumet construeix un nou dipòsit municipal d’aigua

L’ha posat en marxa els treballs per a l’adequació dels terrenys i la posterior construcció d’un, el qual estarà ubicat al costat de l’actual i que permetrà elevar la capacitat d’emmagatzematge fins als 4.200 metres cúbics.Actualment, el municipi compta amb un dipòsit de 3.200 metres cúbics, mentre que el nou que s’està construint n'afegirà 1.000 més a la capacitat total del poble que, d’aquesta manera, podrà veure garantida tant la qualitat com l’abastament d’aigua al conjunt del municipi, complint al mateix temps amb el que disposa el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer.El dipòsit serà construït en formigó armat i comptarà amb 18 metres de diàmetre interior i 4 metres de làmina d’aigua. El seu procés de construcció durarà aproximadament quatre mesos, per la qual cosa la seva finalització i entrada en funcionament està prevista per a finals de novembre o principis de desembre, en un projecte que suposarà a l’Ajuntament pobletà una inversió de 410.332,08 euros.Així mateix i més enllà del propi dipòsit, el projecte recentment activat també inclou les instal·lacions hidràuliques necessàries per a un correcte funcionament d’aquest nou equipament, així com altres treballs complementaris que seran executats per millorar la zona més propera a l’actual dipòsit. En aquest sentit, es procedirà a renovar el mur i la tanca perimetral del dipòsit existent, d’aproximadament 45 metres de longitud.D’altra banda, els treballs previstos també inclouen la creació d’una nova zona d’aparcaments al carrer d’accés al tanatori i al cementiri municipals, amb la qual cosa es facilitarà la mobilitat en aquesta zona. El nou tram d’aparcaments oferirà un total de 15 places, una de les quals reservada per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda. En aquesta mateixa zona també es donarà continuïtat a la vorera i calçada del carrer Camí de Reus, que actualment acaba a la cantonada del Tanatori municipal i que ara tindrà continuïtat fins a l’accés al Cementiri municipal.D’aquesta manera, es facilitarà tant l’accés de vehicles com de vianants a ambdós equipaments municipals, tot obrint un nou tram de vorera en un carrer que també veurà adequada i millorada la recollida d’aigües pluvials i les connexions a la xarxa elèctrica per al subministrament de l’enllumenat públic. La zona del nou dipòsit i zona d’aparcaments quedarà il·luminada amb la instal·lació de 4 punts de lluminària LED d’última generació, que garanteixen un elevat nivell de rendiment i d’eficiència.Per fer possible tot el projecte, serà necessari retirar -i traslladar a una altra zona del municipi- un total de 31 arbres, 25 dels quals són oliveres. Al respecte d’aquesta nova iniciativa, l’alcalde Joan Maria Sardà explica que “és un projecte amb visió de futur, que ens permetrà oferir garanties pel que fa a la qualitat i el subministrament de l’aigua al poble i, alhora, també estem creant una nova zona d’aparcament a l’entorn del cementiri i del tanatori municipals”. Tot plegat obeeix, segons Sardà, “a la nostra política de planificació, ja que treballem sempre amb la mirada posada en el futur i anticipant-nos, en la mesura de les nostres possibilitats, a les necessitats actuals i futures de la nostra població, tal i com també estem fent amb la prolongació de l’avinguda Mina de Madró”.