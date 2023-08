Un incendi sense ferits en un pis de Cambrils obliga a desallotjar els veïns de l'edifici

Unen un pis deaquest diumenge a la tarda va obligar a desallotjar l'edifici, situat al. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, van rebre l'avís a dos quarts de sis de la tarda que hi havia foc en una cuina de la tercera planta.El cos ha activat sis dotacions, que han fet confinar els veïns en un primer moment però després han optat per desallotjar-los. No hi ha hagut ferits i tots els residents han pogut tornar a casa seva un cop ventilada la finca. També s'han activat i desplaçat fins al lloc dels fets els