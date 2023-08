Altafulla celebrarà la 25a Fira d’Artesans del 17 al 20 d’agost amb un total de 120 parades

L'i elhan presentat aquest divendres laque se celebrarà. Enguany arriba a la seva, i en tractar-se d’aquesta efemèride s’ha elaborat una programació “molt completa que com és habitual va adreçada al públic familiar” i en què “tothom podrà trobar la seva activitat”. D’aquesta manera ho han explicat el regidor de Turisme de l’Ajuntament d’Altafulla,, acompanyat pel coordinador de la Fira d’Artesans,, i la presidenta del Col·lectiu d’Artesans d’Altafulla,Tomàs Serra ha celebrat que la mostra compti amb la participació de 120 parades, provinents d’arreu de l’Estat, i que novament es contempli una zona d’artesania infantil, amb jocs artesanals, sessions de contacontes, una granja, els concerts de petit format i les demostracions d’oficis antics. Pel que fa al programa, Diego Spano, ha destacat les demostracions d’. I ha afegit que, a més a més, “aquest 2023 també s’aposta per noves artesanies com la impressió en làser”.Alhora, el coordinador de la Fira d’Artesans ha ressaltat la participació i la implicació de les entitats del municipi, com els Bastoners d’Altafulla i el Grup de Diables d’Altafulla Petits. Sobre els concerts, Spano ha explicat que alguns dels grups ja coneixen el certamen i d’altres el descobriran ara; són:La Fira d’Artesans té lloc a lade darrera deli al, i l’horari d’obertura és des de les sis de la tarda fins a la una de la matinada. De fet, enguany s’amplia una hora més a la nit per donar resposta a la gran afluència de gent que assisteix a la cita. El cas és que s’espera una mínima assistència de 18.000 persones, què és la xifra que es va assolir en temps de pandèmia.