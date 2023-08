Els treballadors del 112 de Reus tornen a la vaga indefinida

Els treballadors delde la Generalitat, a la seu de, han iniciat aquest divendres una. La convocatòria ha estat a iniciativa dels nou membres del comitè d'empresa de Reus, tots de la, i compta amb eld'aquest centre. Entre d'altres, reclamen ser internalitzats per la Generalitat i diverses millores laborals com augment de salaris i de plantilla. El centre de Reus té unsLa vaga es fa. Com ja va passar amb la vaga d'agost del 2021 a març del 2022,aproximadament, en tractar-se d'un servei essencial.Lamenten que cobrin 1,80 euros l'hora nocturna i que el 90% dels contractes són a temps parcial. A més, pel fet de parlar anglès, francès o alemany cobren només un plus de 60 euros mensuals. El contracte de l'empresa gestora Serveo -propietat del fons Portobello i en un 25% de Ferrovial- acaba el març del 2024 i segurament es prorrogarà.A més, el Departament d'Interior de la Generalitat té en marxa un estudi sobre "la viabilitat d'internalitzar" el servei que acabarà a la tardor. De moment, no hi ha notícies sobre aquest estudi.