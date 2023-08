La Colla Jove recorda els 30 anys de la primera tripleta de 8 tarragonina en un documental

La primera tripleta de vuit descarregada -- d’una formació tarragonina la va signar laa la diada dedel 1993. Ara, 30 anys després, els de la camisa lila estrenen un documental,, que recorda aquella fita a laUna gesta que va passar a la història de la colla tarragonina i que ara els seus membres, simpatitzants i aficionats castellers podran reviure gràcies a la gran feina de digitalització que ha estat duent a terme l’equip de l’arxiu de l’entitat. I és que els darrers mesos s’han recuperatdels quasi 45 anys de vida de la Colla Jove i que ara s’han posat al dia.A banda de recuperar cintes de particulars, l’arxiu de la colla també ha indagat sobre el material existent en diversos arxius públics de la ciutat i mitjans de comunicació, i n’ha iniciat un procés de digitalització que ha durat més de sis mesos. Els vídeos en qüestió, gravats durant més de quatre dècades, s’aniran fent públics al llarg dels propers mesos per part de la Colla Jove.L’estrena de Records gravats es va dur a terme ahir dijous al vespre, en el marc dels actes de Sant Magí, en el que també ha estat un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aportat el seu granet de sorra enregistrant els quasi 45 anys de vida de la Colla Jove. Aquest és un dels actes socials que organitza la colla per aquestes, on també han preparat el Tardeig lila, aquest dissabte a partir de dos quarts de nou del vespre al seu local i la Jove Adventure, el proper dijous a les 11 del matí.