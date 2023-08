La síndria endolceix el tret de sortida de la festa major de Sant Magí a Tarragona

La, que en els darrers anys ha fet delel seu punt de trobada, ha fet aquest dijous a la tarda el tret de sortida de laja està oficialment de festa, amb el repartiment de, a 1 euro, diners que van per a projectes de. Aquesta fruita, que es pot adquirir tant al centre de la ciutat com al, és habitualment la protagonista de les festes en honor al patró de Tarragona i que ja comptaran amb alguns plats forts aquest mateix cap de setmana.Aquest dissabte, 12 d'agost, vindrà marcat per la. A les 12 del migdia, hi haurà dos vermuts a la Part Alta. L'Associació del Ball de Dames i Vells organitza el Vermut "Populart" a la plaça Dames i Vells. Per altra banda, al carrer Portal del Carro, tindrà lloc un vermut graller i musical, organitzat pels Portants de l'Aigua de Sant Magí.A la tarda, es durà a terme la 8a Trobada de Gegants i Nanos, organitzada per l'Associació de Geganters del Passeig Torroja i Club Maginet, que forma part de la programació Sant Magí Familiar. Els gegants es plantaran a dos quarts de sis de la tarda a la Rambla Nova, al tram del Balcó del Mediterrani. La cercavila començarà a dos quarts de set. A la trobada hi participaran un total de, que vindran acompanyats d'un miler de portants. També dissabte tindrà lloc, a tres quarts de vuit al Portal del Carro, el Ball Pla de Sant Magí de Tarragona, a càrrec de l'Esbart Dansaire.L'endemà diumenge, 13 d'agost, a les 10 de la nit, a la gespa de l'de Campclar es farà una sessió de cinema a la fresca, amb Historias para no contar. Alhora, durant tot el cap de setmana, hi haurà diversos actes en marci el