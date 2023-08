​Tarragona serà l'escenari de la quarta etapa de La Vuelta el 29 d'agost

acollirà la final de la quarta etapa de, el 29 d'agost. Serà una etapa catalogada deque començarà ai que constarà d'un total de. Des dels inicis d'aquesta competició internacional, un total de tretze etapes han acabat a Tarragona. L'última vegada va ser l'any 2017, quan una de les etapes va finalitzar a l'Anella Mediterrània.En aquesta ocasió, arribarà a Tarragona per l'fins a la, per enfilar lafins a la font del Centenari, l'avinguda de Pau Casals, d'Estanislau Figueras, la Rambla Vella fins a la plaça de la UNESCO i elEl Palau de la Diputació serà la seu de l'Oficina Permanent i Sala de Premsa de La Vuelta el 29 d'agost. S'hi habilitarà el Pati del Palau per a 80-100 periodistes; la Sala Julio Antonio per al jurat tècnic, i altres espais adjacents. La Vuelta d'enguany estarà formada per un total dei cobrirà una distància total de 3.153,8 quilòmetres. S'iniciarà el 26 d'agost a Barcelona i acabarà el 17 de setembre a Madrid. Durant les 21 etapes, comptarà amb 11 sortides i 8 metes compreses entre l'estat espanyol, Andorra i França.