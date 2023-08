Investiguen penalment dos veïns de Tarragona per capturar aus protegides a Santa Bàrbara

Lavan sorprendre dos veïns de, a, caçant clandestinament, en una àrea privada de caça de la zona de. El lloc, ubicat en una zona aïllada, estava sent utilitzat per a la caça fent ús de, conegudes com “de llibre".Les xarxes estaven col·locades en diferents ubicacions i abastaven una superfície d'acció d'uns. A més d'això, per tal d'atreure el màxim nombre d'exemplars possibles, feien servir un reclam elèctric específic que imita els cants de les espècies fringíl·lides que eren objecte de caça. Aquest aparell electrònic va quedar igualment intervingut i en dipòsit.Així mateix, a les pròpies xarxes abatibles es van trobar com a reclam, en moviment,, entre elles passerells comuns (Carduelis cannabina) i(Carduelis carduelis). També els vna intervenir una gàbia amb diversos passerells comuns. En total, s'han alliberat al medi natural tres passerells comuns i tres caderneres.Els ocells fringíl·lids són utilitzats tradicionalment per al cant; a Catalunya hi ha quatre espècies de fringíl·lids: caderneres, verderols, pinsans i passerell comú. Els fets han donat lloc a l'obertura de, per la comissió d'un delicte contra la fauna, en capturar espècies prohibides de protecció especial i per caçar en època de veda i sense autorització del vedat de caça. Les diligències han estat lliurades al Jutjat en funcions de Guàrdia dels d'Amposta.