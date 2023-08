Els pagesos de la garrofa reclamen a la Generalitat que hi hagi DUN «més realistes» per enxampar els lladres

Less'han avançat a causa de lai això vol dir que els cossos de seguretat ja s'han posat a treballar en laper tal que no hi hagi, tal com sol ser habitual,especialment deal. La, declaració agrària que fan els pagesos per garantir la traçabilitat del producte, és una eina que havia estat "dissuassòria" per als lladres, però recentment han detectat que algunes DUN no són del tot "realistes", ja que fins i totAquesta és la reivindicació que han dut els pagesos en la reunió que es va a l'inici de la campanya, a començaments d'agost, després de diversos anys.s'han reunit amb el delegat del Govern, Àngel Xifré, per preparar un dispositiu de control que serà semblant al de l'any passat, mitjançant els cossos de seguretat locals i patrullatges en les diferents comarques. Fins ara, segons Unió de Pagesos, en aquesta campanyaTot i valorar positivament les dues parts la feina feta fins al moment, el control de la DUN podria ser clau per acabar d'enxampar els lladres i l'entrada fraudulenta a cooperatives de garrofa robada. "No podem desmerèixer la DUN", ha explicat la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Glòria Tibau, que ha promès fer més controls dels cultius declarats. Alhora, el delegat Àngel Xifré ha insistit en la: "Si no hi ha denúncies no hi ha fets", ha comentat".