Detenen un home per quatre estrebades a persones grans a Reus

Elsvan detenir ahir un home de, com a presumpte autor de quatre robatoris amb violència, pel mètode de l’estrebada, a. Els fets van succeir entre els dies 21 de juliol i 7 d’agost alsde la mateixa població. El modus operandi del lladre consistia en seleccionar preferentment persones d’edat avançada i, mitjançant una estrebada, els sostreia els collarets de valor que duien penjats al coll. Després, ràpidament abandonava el lloc dels fets.En un dels robatoris a una persona de, a més de robar-li elva aprofitar la situació de vulnerabilitat per sostreure-li també el rellotge. En tots els casos l’autor exercia violència i per això totes les víctimes presentaven lesions lleus a la zona del coll i també a la part de l’esquena com a conseqüència de la caiguda que provocava el lladre en el moment del robatori.Tan bon punt els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement d’aquestes fets van planificar dispositius especials per identificar, localitzar i detenir l’autor. Finalment, les investigacions efectuades per part de la Unitat d’investigació de Reus va permetre identificar el presumpte autor dels. D’aquesta manera, els mossos van poder detenir-lo ahir al mati alde Reus. El detingut, amb diversos antecedents policials, ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.