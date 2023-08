Carburos Metálicos subministrarà l'hidrogen per a la flota d'autobusos urbans de Tarragona

ha estat l'adjudicatària del contracte de l'Ajuntament de Tarragona per subministrarals autobusos de la flota municipal. El contracte té una durada inicial de dos anys (fins al juliol del 2025) que es pot ampliar per períodes anuals fins al 2027.La companyia també subministrarà l'equipament necessari per proveir d'hidrogen els autobusos que opera l'(EMT) de Tarragona. A finals de l'any passat, el Consell d'Administració de l'EMT va anunciar la intenció de renovar fins a la meitat de la flota amb autobusos elèctrics amb pila de combustible d'hidrogen que se sumarien als tres ja adquirits i que entraran en funcionament properament. Aquesta decisió del consistori tarragoní sorgeix de la necessitat de reduir l'antiguitat mitjana dels vehicles destinats al transport públic a la ciutat i aconseguir-ne, alhora, la