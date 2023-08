​Desarticulen una organització que venia medicaments il·legals a Internet i en sex shops a Tarragona, el Vendrell i Reus

Laha desarticulat una organització criminal dedicada alcom anabolitzants i vigoritzants sexuals. Segons explica la policia, els presumptes criminals venien aquests productes a través deque regentaven ai també a través d'Internet. En total, hi ha onze detinguts i s'ha fet una desena d'entrades i registres que han permès intervenir 65.000 pastilles entre anabolitzants i vigoritzants sexuals, 100 pots dei 80.500 euros en efectiu, a més de 25 quilos de pastilles en paquets retinguts per Espanya. Segons la policia, l'organització captava els compradors a través d'anuncis publicats enLa investigació es remunta al juny del 2022, quan a través del ciberpatrullatge, la Policia Nacional va detectar l'existència d'anuncis en portals d'Internet, xarxes socials i canals de missatgeria en els quals s'oferien medicaments suspesos per laDesprés de diverses indagacions, els investigadors van poder determinar l'existència d'un grup criminal amb seu a Tarragona i Sevilla i en municipis deque oferien i comercialitzaven medicaments que, o bé estan prohibits o bé no ho estan, però no es poden distribuir sense un control mèdic.Durant els mesos que va durar la investigació va quedar acreditat el modus operandi de l'organització, que adquiria els medicaments contra la disfunció erèctil, els anabolitzants i la resta de substàncies com el popper d', els quals posava a la venda a través de farmàcies virtuals i enviaven a través de paqueteria. L'altre punt de venda eren establiments sex shop que regentaven a Tarragona, el Vendrell i Reus.A banda de les pastilles i medicaments intervinguts, així com els 80.500 euros en efectiu també s'ha intervingut material informàtic, tres armes elèctriques, una pistola detonadora i 50 cartutxos de fogueig.