El nivell baix dels pantans de Riudecanyes i dels Guiamets obliga a treure'n els peixos

Ja s'havia fet al pantà de Sau i ara toca al dei al dels El nivell dels embassaments, al 5% , ha portat a l'a engegar un procés dedels peixos que encara hi hagi en aquests indrets. Segons ha avançat el Diari Més, el Govern va treure ahir la licitació del contracte, que contempla salvar els peixos autòctons però sacrificarà els exòtics.La sequera ha buidat els embassaments i, a la pràctica, pot provocar la mort d'aquests animals per asfíxia. La concentració de nitrats podria perjudicar la qualitat de l'aigua i és aquest el motiu que al·lega la Generalitat per dur a terme aquestes tasques.