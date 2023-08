Entra en vigor l'ampliació d'una hora al vespre del servei de socorrisme a les platges de Tarragona

A partir d'aquest dijous 10 d'agost s'amplia l'horari dela les platges de Tarragona. El nou horari s'allarga una hora més,. Es tracta de la principal mesura aprovada la setmana passada pel ple municipal davant delsocorreguts a laaquest estiu.Segons ha expressat l'alcaldessa accidental,, "confiem que aquesta serà una mesura molt efectiva per evitar desgràcies com aquestes que malauradament estan passant arreu de la costa". Adan ha agraït "la feina de tots els efectius per a poder aplicar aquesta mesura amb caràcter d'urgència així com pel treball ingent que realitzen cada dia per reforçar la seguretat a les nostres platges".Per poder dur a terme l'ampliació horària,ha ampliat la plantilla de socorristes amb nous professionals, passant. El nou horari dels socorristes de Creu Roja, de 10 del matí a 8 del vespre, s'allargaràa totes les platges i després es mantindrà, fins al 30 de setembre, durant els caps de setmana i festius a la platja de l'Arrabassada.Pel que fa a la resta de mesures acordades pel govern municipal, des de la setmana passadagràcies a la col·laboració amb eli també s'han intensificat ja els missatges de veu a través de megafonia a totes les platges informant del perill per mala mar tant en català i castellà com en anglès així com s'ha incorporat un nou missatge d'avís per bandera groga per alertar els banyistes dels perills que aquesta suposa com ara corrents marines i altres situacions que suposen un risc moderat per als usuaris.La darrera mesura preventiva instaurada per l'Ajuntament de Tarragona, la instal·lació de cartelleria informativa a la platja del Miracle sobre el significat i els perills que suposen els diferents colors de bandera, estarà col·locada en els pròxims dies.