​Granados titlla «d'irresponsable» el conseller de Salut per relacionar el Hard Rock amb el joc i la ludopatia

L'alcalde de, ha lamentat les declaracions del conseller de Salut,, sobre el projectei l'ha titllat "d'irresponsable". Balcells va dir que confia que el macrocomplex lúdic acabi en no res i que "els promotors es facin enrere" perquè s'oposa "a tot allò que fomenta el joc i el risc per als ludòpates i que va contra la salut pública i del model que vol fomentar Salut".Granados retreu aquests "intents de desprestigiar i posar obstacles" al Hard Rock amb "arguments demagògics" i insta Balcells a rectificar o aclarir si aquesta opinió "la comparteix l'executiu de". L'alcalde de Salou adverteix que podria suposar un incompliment dels acords amb elpels pressupostos.De fet, en les declaracions a Catalunya Ràdio, Balcells va assegurar que. El conseller de Salut va recordar que d'un macroprojecte amb molts casinos, s'ha reduït a una única llicència, i que l'hauran de donar per no "prevaricar" si el Hard Rock compleix les normes, "encara que vagi en contra del que es defensa des de Salut". "Estic absolutament en contra que hi hagi el casino del Hard Rock. Una altra cosa és que s'ha de permetre i tinc esperança que els promotors es facin enrere", va sentenciar.Aquestes paraules han estat una gerra d'aigua freda per al consistori de Salou i acusen el conseller de vincular el Hard Rock amb la ludopatia i el joc "amb arguments demagògics" i ha instat el Govern a "impulsar i gestionar amb diligència tota la tramitació necessària per fer-lo realitat en el menor temps possible".Segons Granados, "relacionar el complex amb la ludopatia demostra una manca de coneixement sobre el projecte i allò que representa estratègicament, així com una desconnexió amb la voluntat de les entitats i institucions que impulsen el progrés del territori", on assegura que el projecte "té un ampli suport i consens social, empresarial, sindical, polític i institucional".