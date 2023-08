​A informació pública el projecte de construcció del magatzem temporal de residus nuclears de Vandellòs II

Laanuncia que sotmet a informació pública el projecte de construcció del(MTI) de la. Com publica el(Butlletí Oficial de l'Estat) d'aquest dimarts, la propietat, l'(ANAV) ha iniciat la tramitació de l'avaluació d'impacte ambiental ordinària de projecte per construir l'MTI per rebre l'autorització de la direcció general de Política Energètica. La planta nuclear del Baix Camp té el combustible gastat emmagatzemat a la piscina, però la capacitat màxima d'aquesta s'assolirà quan acabi el 28è cicle, l'abril del 2027.Segons la capacitat útil i les previsions de generació de residus nuclears (combustible gastat), la piscina de la central de Vandellòs II estarà "saturada" en quatre anys i això converteix el magatzem temporal individualitzat en "una instal·lació prioritària" que cal construir la planta, després que l'estat espanyol descartés la construcció d'un magatzem temporal centralitzat per a tots els residus de les centrals nuclears espanyoles.L'MTI permetrà emmagatzemar combustible gastat i els residus especials generats i buidar la piscina de la planta perquè "pugui continuar operant". Tindrà capacitat per guardar els residus de tota la vida útil de la central Vandellòs II. Comptarà amb una llosa sísmica d'emmagatzematge de formigó armat, d'1,07 metres de gruix, aproximadament. Les dimensions de la planta seran de 79,5 metres per 35,5 mestres amb capacitat per guardar fins a 73 contenidors (de 13 per 6 metres en posició vertical, i altres infraestructures complementàries com vials d'accés, tanques i instal·lacions auxiliars. Les obres del magatzem tindran un període d'execució de 19 mesos.El projecte de construcció i l'avaluació d'impacte ambiental estaran a exposició pública durant quaranta dies i es podran remetre al·legacions a la subdirecció general d'Energia Nuclear per correu electrònic o ordinari.ANAV ha establert l'any 2026 com a "crític" per les centrals d'Ascó i de Vandellòs II perquè el magatzem de combustible gastat de les dues plantes d'Ascó arribarà a la seva màxima capacitat, com també passarà amb les piscines de Vandellòs II uns mesos més tard. La nuclear d'Ascó també ha de construir un nou MTI i no es descartava un tercer magatzem a Vandellòs I per acollir els residus d'aquesta planta que han de tornar de França l'any 2027.