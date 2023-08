Desmantellen un punt de venda i distribució de droga a la Part Alta de Tarragona

Elshan detingut aquest matí una dona i un home, de 20 i 39 anys respectivament, com a presumptes autors d'un, en la vessant delAquestes dues detencions i el desmantellament d'aquest punt de distribució de droga a la ciutat és la continuació d'una investigació que va tenir la seva primera fase el passat 19 de juliol. Aquell dia, els agents van portar a terme un dispositiu alon van detenir quatre persones per venda de substàncies al detall a la via pública.El dispositiu es va realitzar arran d'unes informacions que apuntaven el parc tarragoní com un lloc d'afluència de clients i venedors de droga. Durant el dispositiu i les primeres investigacions, la policia va detectar que les immediacions del nucli antic eren zones sensibles per a les transaccions de compravenda de substàncies estupefaents al detall. A més, les gestions d'investigació conjuntes entre els dos cossos policials van permetre ubicar un pis a lautilitzat pels traficants per abastir-se de la droga.Aquestes darreres setmanes, els investigadors han continuat les gestions i han fet vigilàncies per esbrinar qui hi havia al darrere del pis utilitzat com a punt de distribució de drogues. Un cop finalitzada aquesta segona fase d'investigació, els agents amb autorització judicial, han fet l'entrada i escorcoll al pis investigat on han detingut dues persones més, un home i una dona.Per fer l'entrada al pis, els investigadors han comptat amb agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra. Els policies han trobat en el pis. Es calcula que la droga intervinguda en aquest operatiu tindria un valor aproximat deAquestes dues detencions d'avui i les quatre del passat 19 de juliol s'emmarquen dins del Pla Integral de Barris el qual té com a objectiu millorar la seguretat en els diferents barris tarragonins. Els dos detinguts passaran en les properes hores davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.