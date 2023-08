La Generalitat vol treure els gossos de la platja del Miracle de Tarragona abans de divendres

La nova àrea de laen la que hi poden passejarpodria tindre els dies comptats. La Generalitat va enviat el passat 26 de juliol una notificació conforme havia de cessar aquesta iniciativa impulsada pel nou govern de Tarragona i que es fixava com una mesura provisional, per garantir el dret dels animals de companyia a remullar-se.Segons ha informat el Diari de Tarragona, el Departament de Territori inicialment va enviar la notificació a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, en base a un informe fotogràfic elaborat l'11 de juliol, un dia després de l'obertura . L', aquest divendres, és el dia límit que imposa la Generalitat per tal que s'aturi aquesta. Segons el govern de, els gossos poden passejar-hi sempre que vagin lligats i que no sigui més enllà de la zona de 220 metres marcada amb senyalitzacions.Des de l'Ajunatment de Tarragona ja han presentat al·legacions, que destaquen que a la notificació no hi apareix cap òrgan competent ni se cita cap normativa. A més, al·leguen que la platja del Miracle no és una platja per a gossos, sinó que s'ha habilitat una zona per a ells seguint les ordenances municipals.La platja del Miracle va inaugurar l'any 2021 la seva primera zona per a gossos. El govern anterior, però, va renunciar a aquesta activitat per a aquesta temporada sense donar explicacions ni oferir alternatives als propietaris d'aquestes mascotes. Amb l'entrada del nou executiu, donat que no hi havia l'autorització per a platja per a gossos, l'Ajuntament va optar per una fórmula que obligava els animals a anar lligats i que no limitava físicament l'espai per on podien circular.