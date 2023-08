​Pallissó, alcalde de Montblanc: «No ens tornarem bojos en comprar més patrimoni per reconstruir la muralla»

No comprarà el Palau del Castlà



L'habitatge, una prioritat



Nou CAP aquest mandat

L'alcalde de Montblanc,, assegura que el seu equip de govern farà un "replantejament" de les polítiques patrimonials de la capital de la, sobretot lligades a laimpulsada pel seu antecessor,, i sovint acompanyada de polèmica. Pallissó ha declarat en una entrevista a l'ACN que "no ens tornarem bojos en comprar més patrimoni per reconstruir la muralla". En aquest sentit, confirma que no compraran el, un projecte anunciat per l'anterior alcalde. El nou batlle assegura que té. Vol "bonificar" la rehabilitació d'immobles per viure-hi i no descarta regular els pisos d'ús turístic del centre històric.Pel que fa a la muralla, l'alcalde sí que preveu comprar la casa annexa a laper enderrocar-la. D'aquesta manera, el recinte emmurallat "estarà alliberat en un 70% aproximadament", ha valorat. Pel que fa a la resta de trams que encara queden per reconstruir, el nou ajuntament només ho estudiarà "si la casa està molt malmesa i no es pot donar llicència d'obres" per reformar-la. "El que no farem és comprar totes les cases adossades a la muralla", afegeix. Sobre la mateixa qüestió, Pallissó lamenta els "preus desorbitats" que el consistori ha pagat per comprar edificis i enderrocar-los.D'altra banda, el montblanquí ha afirmat que hi ha "compromisos de compra" de l'anterior equip de govern "que s'han d'estudiar molt bé" ja que accedeixen als. Un d'ells és el Palau del Castlà, per un valor de 320.000 euros. L'alcalde ja ha avançat que no es comprarà. Pallissó assenyala que també cal tenir en compte les despeses de rehabilitació i de manteniment, així com l'ús que se'n faci posteriorment.Una altra compra que hi ha sobre la taula és la zona forestal de la Vall, un espai d'esbarjo i de caminades per a molts montblanquins, als peus de les. L'alcalde no està d'acord en pagar els 150.000 euros acordats per 48 hectàrees, quan el preu per hectàrea rústica ronda els 1.000 euros, segons comenta el mateix Pallissó. "És un indret preciós, però hem de tocar de peus a terra", ha dit. "Si ens entenem, ho comprarem. La nostra predisposició és màxima", ha confirmat.El màxim responsable del consistori és més partidari d'abocar diners a les polítiques actives d'habitatge. Avisa que a Montblanc hi ha 672 habitatges buits i per això vol "bonificar" tota la gent que vulgui viure o llogar el seu immoble al centre històric. Per exemple, proposa mesures com impulsar les rehabilitacions, rebaixar l'IBI o el preu de les llicències d'obres. Pel que fa a la falta d'habitatge, l'alcalde es vol posar en contacte amb Sostre Cívic per impulsar l'habitatge cooperatiu a la capital de la Conca de Barberà.El republicà també es mostra preocupat pels pisos d'us turístic. "No volem que les cases que es rehabilitin al centre històric siguin per ús turístic, això és una mala praxis", adverteix. Per això, "si es disparen" aquests tipus d'habitatges, Pallissó avisa que ho regularan.Sobre les places hoteleres, el batlle li sap greu els visitants que venen a la Conca de Barberà hagin d'anar a dormir a Valls, recorda. En aquest sentit, s'obre a parlar amb cadenes hoteleres per obrir un hotel a Montblanc.Durant la campanya electoral de les municipals, el conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar un nou CAP per Montblanc. El govern local el vol ubicar al pla parcial de la Batedora, que caldrà desenvolupar prèviament, i després cedir els terrenys a la Generalitat. El batlle reconeix que ara la pilota està a la teulada de l'ajuntament i espera que aquest mandat sigui una realitat.