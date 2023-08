​La fàbrica sud‑coreana de Mont‑roig produirà làmines de coure per a bateries de vehicles elèctrics

La sud-coreana, antigaMaterials, ha comunicat que el seu projecte asuposarà una inversió de(560.000 milions de wons). Hi fabricarà. La planta, que ha d'estar en funcionant el 2025, tindrà una capacitat de producció ded'aquest material d'alta qualitat, segons informa en un comunicat Lotte Chemical, la unitat de productes químics de la companyia. Les obres començaran enguany a la zona dels, en una superfície de 30.000 metres quadrats. L'empresa no descarta ampliar la capacitat productiva fins a les 100.000 tones i és un dels projectes candidats a rebre finançament dels Fons Nuclears.La de Mont-roig del Camp és la segona fàbrica de Lotte Energy Materials fora de, juntament amb una de. La companyia produeix ara unes 100.000 tones de làmines de coure i planifica arribar a les 240.000 tones anuals, el 2028, el 30% del mercat d'aquest producte.El projecte té atorgats 18,2 milions del PERTE del vehicle elèctric, com a integrant de la candidatura que encapçala, com va anunciar el Ministeri d'Indústria, al novembre. El projecte es va anunciar fa gairebé un any.