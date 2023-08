L'Associació d'Amics de la Platja Naturista del Torn celebra el seu 35è aniversari amb el primer viatge nudista en vaixell

Un dels cartells que han penjat a la platja del Torn per convidar els visitants a provar el nudisme. Foto: Cedida

Banys de fang, olimpíades, jocs per a petits i grans, tornejos de voleibol, àpats comunitaris, excursions, tallers i altres propostes són les que l', a l'Hospitalet de l'Infant, ha preparat per celebrar el seu 35è aniversari. L'entitat es va formar per normalitzar la pràctica delen aquest municipi de Baix Camp i sumaUna de les activitats més trencadores és eli que desembarcarà a la, a l'Hospitalet, aquest proper diumenge 13 d'agost. Per ara, hi tenen apuntat un centenar de persones, entre socis i no socis.L'associació naturista més important de l'Estat presumeix, de fet, d'haver aconseguit conservar l'essència nudista de la platja del Torn, a diferència d'altres indrets que en els darrers anys han estat envaïts per banyistes que no duen a terme aquesta pràctica. Segons els seus càlculs,, en part a causa de les seves iniciatives . Les accions concretes per evidenciar als visitants que l'indret és de tradició naturista han comptat també amb la instal·lació de