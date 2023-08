​La Cooperativa Agrícola de Cabacés preveu una campanya d'oli «nul·la» per la sequera

Temporada "pèssima"

La, al Priorat, preveu unaaquesta temporada. Laque arrossega el municipi des de fa dos anys ha comportat que les oliveres dels seus socis "no hagi florit". El gerent de l'entitat,, ha assegurat a l'ACN que "si plogués durant el pròxim mes, només s'arribaria a un 10%" de la producció habitual, a collir uns, com a màxim. "Estem desesperats", ha afirmat Bru, qui ha assegurat que el que més els preocupa és la pèrdua de clients. Segons, el cas de Cabacés es repetirà en diferents indrets de Catalunya. A menys de dos mesos per a l'inici de la collita, l'entitat ja xifra en unEl responsable nacional del sector de l'oli d'Unió de Pagesos,, ha afirmat que. L'any passat, la sequera va comportar perdre la meitat de la producció, que es va situar en unes 15.000 tones. Però enguany, la situació ha empitjorat. Moltes de les oliveres no han florit per la manca d'aigua i, segons Pasqual, amb tan poc fruit, les pèrdues s'agreujaran i arribaran fins al 70% de mitjana al sector català.Com alerta Pascual, en algunes zones productores de Catalunya les pèrdues arribaran fins al 100%. La Cooperativa Agrícola de Cabacés, a la comarca del Priorat, n'és un exemple. "Lamentablement, la campanya es preveu molt dolenta", ha assegurat el gerent. Antoni Bru no recorda una situació similar durant els més de quaranta anys que fa que hi treballa.El que més preocupa al gerent d'aquesta cooperativa prioratina és l'impacte que això pot tenir en les vendes. "Durant molts anys hem treballat per tenir una important llista de clients que ara podríem perdre", ha exposat. L'entitat busca possibles solucions per continuar atenent la demanda, comprant olives i oli als municipis veïns.Bru i Pasqual han coincidit en assegurar que la temporada serà "pèssima" tot i que acabi plovent durant les pròximes setmanes. "Encara que plogués molt abans de començar la collita, tindríem una mida superior de les olives existents, però no augmentaríem la producció", ha detallat Pasqual. La campanya, ha lamentat, ja es va perdre durant els mesos d'abril i maig, per això recorda que hauria de ploure a partir del pròxim mes de setembre si es vol assegurar que l'olivera torni a fer fruit i es pugui salvar la temporada del 2024.