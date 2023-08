​El pop de Luz Casal acomiada el 48è Festival de Cambrils amb més de 16.000 espectadors

El pop deha acomiadat aquest diumenge laamb més de 16.000 espectadors en nou dies de concerts. La cantant ha presentat el seu últim treball, Las ventanas de mi alma, en un concert on també ha rememorat temes emblemàtics de la seva trajectòria.El president de Clipper's Music,, ha qualificat d'"èxit" les dades d'assistència de públic i ha afirmat que l'empresa vol mantenir-se al certamen "molts anys" perquè "creu" en la plaça malgrat ser "complicada". Enguany s'acaba el contracte de concessió del festival entre l'empresa i l'Ajuntament de Cambrils, i la previsió de la companyia és iniciar converses amb el consistori per parlar sobre unaL'organització ha apuntat que en aquesta edició s'ha assolit elen els nou concerts que s'han celebrat en aquest espai, el que equival a més de 16.000 persones. Les previsions de fortes ratxes de vent van obligar a cancel·lar l'actuació del grup de tribut, prevista per aquest divendres. Entre les propostes que han despertat més interès entre el públic es troben els concerts de P, mentre queva penjar de complet.Luz Casal ha estat l'encarregada de tancar la 48a edició amb un repertori on ha combinat temes del seu darrer treball amb cançons mítiques de la seva carrera. Així, Las ventanas de mi alma ha encetat una actuació d'unes dues hores de durada, sense oblidar temes emblemàtics com 'Boig per tu' o 'No me importa nada' que han estat taral·lejades pel públic present al Parc del Pinaret.