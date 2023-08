Detenen cinc persones en un operatiu policial a l'oci nocturn de Salou per reomplir ampolles d'alcohol

Al llarg de la matinada del passat dia 27 de juliol, es va realitzar una operació policial conjunta formada pera Salou, per al control de l'oci nocturn.En total es van inspeccionar cinc locals d'oci nocturn, on es van identificar 28 persones, 5 de les quals van acabar detingudes per. A més, es van obrir sis actes de denúncia administrativa, cinc per la venda dei una per venda de begudes espirituoses sense etiquetar. En aquest cas, es va descobrir en un dels locals material perOmplir ampolles amb alcohols de pitjor qualitat, sense haver estat sotmès a controls de qualitat i mitjançant sistemes no autoritzats, constitueix un frau per als clients del local i una infracció en matèria de consum. Per tot això, es van denunciar aquestes pràctiques a les autoritats duaneres i de consum competents.