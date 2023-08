Identifiquen vint venedors «top manta» a Cambrils

Lava promoure un dispositiu contra el top manta a la zona de, amb la participació d’agents del cos dede la comissaria de Cambrils i efectius de la brigada d’estrangeria del cos nacional de policia. L’objectiu era poder identificar persones que es dediquen a la, així com evitar la presència massiva de venedors a la zona.A primera hora del matí el servei de vigilància amb dron de la policia local de Cambrils advertia de l’arribada dels venedors ambulants a la zona i va ser llavors quan es va donar l’ordre d’intervenció. Els agents van identificar un total de. La policia local de cambrils va aixecar 16 actes-denúncia per infracció a la ordenança municipal de convivència ciutadana per venda ambulant no autoritzada.El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat,, ha assenyalat que l’objectiu és ", derivar-los cap a la legalitat, si això és possible, i lluitar contra el frau i la falsificació que representa aquesta activitat". Segons Arce, "els manters romàntics de temps passat, ara s’han convertit en grans organitzacions criminals que actuen de forma jerarquitzada entre ells i elles. Transporten els productes falsificats amb tràilers, camions i furgonetes fins als punts de venda, no paguen impostos i fan competència deslleial al comerç legal de la zona". "Més del 90% tenen la seva residència legal a l'Estat i actuen d’aquesta forma amb coneixement absolut de la norma i de la manca de conseqüències a nivell penal", segons denuncia Arce.