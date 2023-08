Gustavo Cuadrado, processat per Inipro, torna a primera línia com a assessor de Viñuales a la Diputació de Tarragona

El PSC, qui més assessors té

Qui va ser cap de gabinet de l'alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros,, torna a la primera línia de la política, aquest cop contractat com a. L'actual alcalde de Tarragona,, l'ha fitxat en un moviment que ha despertat polèmica a les files d', formació que ostenta la presidència gràcies a un pacte precisament amb el PSC. I és que Cuadrado és una de les persones processades pel, que té previst jutjar presumptes irregularitats en un contracte de l'Ajuntament durant l'etapa de Ballesteros, entre 2010 i 2012.Cuadrado va abandonar les seves responsabilitats al consistori tarragoní l'any 2015 , pocs mesos abans de ser detingut en el marc de la investigació judicial. Durant nou anys va complir les funcions de cap de gabinet, mentre que més tard va encadenar diferents càrrecs eventuals tant a lacom a la mateixa Diputació. Durant la campanya electoral del passat mes de maig, Cuadrado també va ser la persona de màxima confiança del llavors candidat Rubén Viñuales. El fitxatge com a cap de gabinet a l'ens supramunicipal, que assegurava que li feia sentir "vergonya" i titllava de "blanqueig" la decisió dels socialistes d'incorporar-lo al seu equip en aquesta institució Cuadrado tindrà el sou més elevat, d'entre els càrrecs eventuals de la Diputació d'aquest nou mandat:. El mateix, però, que el d', que continuarà al capdavant del gabinet de la presidència. El cost total delsserà de més d'un milió d'euros, concretament, un import que es veu incrementat en 110.000 euros respecte a l'anterior mandat.A més d'Alberich i de Cuadrado, també destaca en clau tarragonina el nom de. L'actual portaveu i regidor dea l'Ajuntament de Tarragona cobra de la institució municipal per assistències, fins a un topall de 28.654 euros. Ara, aquest sou es veurà complementat pels 33.512 euros anuals de la Diputació.El pacte entre ERC i el PSC , que va facilitar la repetició com a presidenta de, va comportar un canvi en l'organigrama. D'aquesta manera, a diferència d'ocasions anteriors, el partit guanyador no s'emporta la majoria dels càrrecs de responsabilitat sinó que es va acordar dividir les diferents àrees, en aquest cas quatre vicepresidències -dues per a ERC i dues per al PSC-. A la pràctica, doncs, els dos partits disposen tant d'assessors de grup, com de govern.En total, ERC disposa de 7 assessors, mentre que el PSC compta amb 8 i Junts amb 6. El Partit Popular i Vox, per la seva banda, en tenen un cadascun. En el cas dels republicans, els sous són en la seva majoria de 33.512,30 euros anuals bruts, corresponents als assessors de grup, si bé(assessor de govern) i(coordinador d'activitats del seu grup) superen aquesta xifra fins als 43.670,82 euros i 39.810,20 euros respectivament.Pel que fa als socialistes, hi ha tres assessors de grup i tres de govern, a banda del cap de gabinet de la vicepresidència i el coordinador d'activitats del grup. Entre els assessors de govern destaca, i l'excap de llista del PSC a Salou,