ERC protesta contra l'increment de retribucions als càrrecs del Consell Comarcal de l'Alt Camp

Mateu Montserrat, reelegit president amb els vots de Junts, Alcoverencs pel Canvi i PSC

denuncia increments de despesa en retribucions al. Durant el ple d'aprovació del cartipàs, el passat dilluns, els republicans van mostrar el seu "desacord" amb la nova composició del govern i van votar en contra de la creació d’una, "fet que implicava passar de dues a tres"."Creiem que el fet de crear noves comissions augmenta lai entenem que només s’ha fet per repartir les quotes de poder dins el Consell", expliquen en un comunicat. Pel que fa al règim de dedicacions,. Alhora, denuncien que l'import a percebre per les assistències a comissions informatives sigui de 325 euros."Aquest augment respon a la voluntat de l’equip de govern del Consell que el vicepresident i el president puguin arribar al topall de cobrament deque s’ha fixat en la sessió", afegeixen des del grup comarcal. Per a la resta de membres de l'ens, aquesta xifra "queda lluny, perquè tenen els màxims estipulats entre 3.600 euros els consellers que són a l’oposició i 6.000 euros els de govern".Així mateix, en aquest mandat, segons diuen els republicans, "només hi haurà, amb una assignació anual de 19.000 euros". "Creiem que és important que hi hagi dedicacions polítiques al Consell per tal de dinamitzar i supervisar els serveis que es presten als ciutadans i als ajuntaments, però estem en desacord amb què", afirmen.Algunes d'aquestes dedicacions "es camuflen en" que, sumades a les dedicacions completes que tenen un regidor d’Alcover i un de Valls als respectius ajuntaments "igualen o superen els", asseguren des d'ERC."Aquesta manera d’organitzar el Consell comporta una desafecció de la política i expressem el nostre desacord en l’augment de les assistències. Considerem que el Consell Comarcal necessita una estructura política de direcció més simple i alhora amb dedicació. La gent d’ERC estem compromeses amb una governança transparent i clara i treballarem perquè totes les persones de l’Alt Camp coneguin les accions que s’hi couen", conclouen.L'alcalde del Pla de Santa Maria i membre de Junts, Mateu Montserrat, va ser reelegit el mes passat com a president del Consell Comarcal de l’Alt Camp. Junts, Alcoverencs pel Canvi (ApC) i el PSC (12 vots) van reeditar el pacte al govern per als propers quatre anys, en un ple que compta també amb representació d'ERC (5) i de la CUP (1).