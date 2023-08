​Pallissó alerta que l'Ajuntament de Montblanc té 1 milió en factures per pagar

La continuïtat del Montblanc Fest i el festival Jordi Savall dependrà dels "equilibris"



El nou alcalde de Montblanc,, alerta que la situació econòmica de l'Ajuntament "no és bona". En una entrevista a l'ACN, explica que han trobat. Pallissó comenta que fa un any tenien "molts diners" de la subvenció de la riuada (3.200.000 euros) i la remodelació de l'edifici del Jutjat (800.000 euros)."Aquests diners ja s'han utilitzat", diu l'alcalde. Tot i això, preveu iniciar lesi acabar-les en un any. El mateix mes començarà la urbanització del. El batlle creu que la nova zona industrial serà un "canvi de paradigma" per la comarca, però vol evitar que es "converteixi en el polígon del Camp de Tarragona".Montblanc tenia retinguts els pagaments de subvencions per part de ladesprés que els anteriors gestors gastessin una partida del Pla d'Acció Municipal sense seguir els barems establerts. Segons Pallissó, després d'haver arribat a un acord amb l'ens supracomarcal, la Diputació tornarà a injectar diners a Montblanc que seran una "ajuda". També esperen rebre ingressos de la venda de parcel·les del polígon de CIMALSA i de la llicència d'obres del centre logístic deque s'hi instal·larà.A més a més, l'Ajuntament de Montblanc té el pressupost prorrogat des del 2021. El batlle manifesta que ja estan treballant en. "Podrem caminar molt més còmodament del que ho estem fent", vaticina. Tot i denunciar l'estat actual de la tresoreria, l'alcalde descarta ara per ara fer una auditoria externa.Uns diners que faltaven després de prendre possessió són les partides per dos festivals de música, el de Jordi Savall i el Montblanc Fest. Per tirar-los endavant, i tenint en compte que faltaven pocs dies per la cita, van aprovar una modificació de crèdit.Pallissó apunta que estan "molt contents" per aquests dos festivals, tot i que matisa que cara pròximes edicions hauran de "buscar quines són les nostres prioritats, si destinar 40.000 euros a un festival com el Montblanc Fest i més de 30.000 euros al de Jordi Savall, o buscar equilibris". "Quan destines els recursos en una cosa, no en queden per l'altra", opina l'alcalde mentre recorda que les prioritats del seu equip són els serveis a les persones, l'habitatge o la mobilitat.En l'àmbit econòmic, Montblanc espera l'arribada del centre logístic de Bon Preu i Esclat al nou polígon industrial CIMALSA. Les obres podrien començar entre finals d'agost i inicis de setembre. D'aquesta manera, en menys de dos anys la plataforma del supermercat osonenc hauria d'estar en funcionament. Pallissó comenta que serà un "canvi de paradigma" per la comarca i espera que al costat del supermercat s'instal·lin altres empreses "amb valor afegit". També que aquest projecte ajudi a aturar el despoblament que pateix la Conca de Barberà.Tot i això, l'alcalde diu que "no ens hem de convertir en el polígon del Camp de Tarragona". "Hem d'aconseguir que tota la gent es consolidi i faci vida aquí", demana. L'antic govern tenia previst construir una zona d'oci dins el mateix polígon de CIMALSA, una iniciativa que ha quedat descartada per l'equip actual. "Unes Gavarres a la Conca de Barberà no tenen cap sentit", expressa fent referència al complex d'oci de la ciutat de Tarragona. "És un model que no compartim. Sempre ens omplim la boca d'ajudar el comerç local i això va en contra", rebla.