Estabilitzat el foc a la Selva del Camp que ha obligat a confinar diverses cases

Incendi muntanyós a. Un total des'han desplaçat aquest dijous a la tarda a laper un foc que hauria començat a cremar a dos quarts de quatre de la tarda i que segons Agents Rurals hauria afectat dues hectàrees aproximadament. Segons informen des del mateix cos de Bombers, es tracta d'un foc deque s'ha vist empès, però, pel. Una columna de fum s'ha fet visible des de diferents punts del Camp de Tarragona, i a dos quarts de vuit del vespre s'ha pogut donar perl'incendi.A les sis de la tarda, quan el foc encara cremava,. El foc és lluny del nucli de la Selva del Camp, per la qual cosa no es preveu que pugui afectar els veïns del poble, però tot i estar estabilitzat el foc es preveu mantenir de moment el confinament. Fonts de Bombers apunten que estan prioritzant el flanc esquerre perquè no agafi el fons del barranc, que és per on podria propagar-se. El flanc dret, en canvi, ha arribat a dalt de la carena i avança.