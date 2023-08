Dos projectes de bateries i hidrogen a Tarragona de BASF i Repsol seleccionats en un programa de subvencions de la CE

Laha seleccionat dos projectes deper a un programa de subvencions vinculades a l'energia i la transició ecològica. BASF opta a crear una planta de reciclatge de bateries de cotxes elèctrics, mentre que Repsol proposa el projecte T-Hynet, un electrolitzador alcalí pressuritzat per vendre hidrogen i oxigen renovables a clients locals.Les dues iniciatives consten a la llista derepartits en una quinzena de països europeus i pels quals es reserven 3.600 milions d'euros. Segons l'ens europeu, han d'estar operatius abans del 2030 i evitaran 221 milions de tones d'emissions de CO2 durant els deu primers anys en marxa.Des de Tarragona, el regidor de Medi ambient i conservació de l'espai públic,, ha qualificat l'anunci de "boníssima oportunitat" en cas que finalment Basf opti per impulsar la planta al. Segons García, la iniciativa s'alinea amb els objectius de sostenibilitat i transició energètica ecològica marcats pel govern tarragoní. En aquest sentit, el regidor ha subratllat que la proposta no només beneficiaria a la ciutat, sinó també al conjunt del Camp de Tarragona per ser "innovadors" i "pioners" en la cerca d'una economia "més verda i sostenible".