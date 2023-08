Aprovat el nou contracte amb Creu Roja a Tarragona per tal que hi hagi servei de socorrisme una hora més

Imatge d'unitat de l'davant dels darrers. El plenari ha aprovat per unanimitat l'aportació de 35.800 euros al contracte de la Creu Roja per a la vigilància de les platges, que comportarà l'ampliació d'una hora -fins a les vuit del vespre- el servei de socorrisme al Miracle Els diners arribaran no a través d'un modificatiu de crèdit sinó de la mateixa, d'una partida que no havia gastat tots els seus fons. Des dels diferents grups municipals s'han felicitat per la unitat en aquest assumpte i alhora han demanat més mesures en el futur, donat queA banda de l'augment d'hores de vigilància a la platja del Miracle, també s'instal·larà novai es fomentarà la pedagogia mitjançant megàfon avisant més enllà de les vuit del vespre que el servei de socorrisme no està actiu i que, per tant, no és recomanable banyar-se.