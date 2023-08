El Concurs Internacional de Gossos d’Atura torna a Prades aquest cap de setmana

acull, un any més, elel diumengeal camp de futbol municipal. El concurs, que es va iniciar l’, és un reconeixement al món del pastoreig i a la feina delsen la prevenció d'incendis. Els ramats ajuden a mantenir els boscos netejant el sotabosc.Cada any, el concurs s’ha anat celebrant el primer diumenge d’agost, exceptuant els anys de pandèmia. El proper diumenge, a dos quarts d’onze del matí al camp de futbol municipal, s’iniciarà el concurs en el qual més d’una desena de pastors amb els seus gossos hauran de mostrar les seves habilitats en elEnguany, hi participaran. El concurs consta de dues proves en les quals es premia l’obediència del gos. El gos ha de fer un pas de banderes i conduir el ramat d’una vintena d’ovelles des del punt d'inici fins davant del pastor, intentant que passi per la Portella.Posteriorment el ramat ha de quedar quiet dins del cercle i el pastor ha de treure l'esquella d'una ovella del ramat procurant que la resta del ramat quedi dins el cercle. Finalment el pastor anirà caminant cap a la mànega amb el ramat darrere i s’ha d'aconseguir que entri tot el ramat al corral i tancar la porta.En la segona prova, els pastors més ben qualificats hauran de recollir el ramat del punt d'inici, portar-lo davant seu i anar al corral fent entrar i sortir les ovelles. Enguany, com a novetat, l’espai de camp dedicat a la realització de les proves del concurs s’ampliarà per a que els gossos puguin actuar millor.S’acostumava a utilitzar mig camp i en aquesta edició es passarà a utilitzar més de tres quarts. Hi haurà més grades laterals amb més espai d’ombra. Paral·lelament hi haurà un mercat que es farà durant tot el matí al Carrer Colomers al costat del camp de futbol. Les entrades pels espectadors es poden adquirir a l’accés al camp de futbol perel mateix dia.