​Tres cooperatives del Priorat s'alien per fer front a la manca de relleu generacional i matèries primeres

Les, Agrícola des'han aliat per lluitar contra la manca de relleu generacional i de matèries primeres. Consideren que són els grans reptes de futur i que suposen una gran amenaça per a la continuïtat del sector. Per fer-ho, han dissenyat un projecte que inclou des d'un espai test, perquè, fins a accions promoure els seus productes. A més, elaboraran un estudi per analitzar la rendibilitat de les parcel·les i poder garantir la resiliència dels. Aquesta col·laboració també permetràLa iniciativa de les tres cooperatives aplega sis-cents socis i agricultors de set municipis del Priorat, és a dir,. Conreen dos dels fruits estrella del Camp de Tarragona com són el raïm i les olives, matèries primeres, amb què s'elaboren algunes de les ampolles d'oli de la DOP Siurana o dels vins de la DOQ Priorat i DO Montsant, i sumen una facturació anual d'uns cinc milions d'euros.Els cooperativistes apunten que, darrerament, el canvi climàtic ha provocat una reducció dels recursos a la zona i, amb l'objectiu de lluitar contra aquesta mancança, les cooperatives de Falset-Marçà, Agrícola de Cabacés i Vinícola del Priorat iniciaran un estudi de rendibilitat de les parcel·les agràries. "Ens comença a preocupar molt la supervivència d'aquests fruits en els pròxims anys", ha lamentat el gerent de la Cooperativa Falset-Marçà, Xavi Domènech, qui també ha subratllat la importància d'unir esforços per poder "fer front als reptes comuns del territori".Una altra de les problemàtiques compartides és la manca de relleu generacional. El vicepresident de la Cooperativa Falset-Marçà, Robert Perelló, ha destacat la rellevància dels nous 'espais test', una iniciativa pensada perquè els joves puguin provar l'ofici abans d'embarcar-s'hi. De fet, Perelló ha assegurat que són molts els que volen treballar la terra, però la manca de recursos o la por a perdre-ho tot els fa tirar endarrere. Sense socis, però, a Falset-Marçà adverteixen que les cooperatives acabaran perdent la seva raó de ser i cal trobar una solució a la falta de noves incorporacions al sector agrícola.Amb la proposta de l'espai-test, les tres cooperatives poden contractar aquelles persones interessades perquè, durant dos o tres anys, puguin iniciar-se en l'activitat, "avaluar la seva rendibilitat i decidir si volen continuar treballant al sector o no", ha afegit Domènech.Un altre dels objectius del macroprojecte és treballar en la reducció dels costos de producció. Per fer-ho, cada cooperativa se centrarà en els seus productes, i "la seva especialitat", com ha afirmat el president de la Vinícola del Priorat, Ramon Grau. D'aquesta manera, la Cooperativa Agrícola de Cabacés produirà l'oli del conjunt de les tres cooperatives, mentre el raïm recollit de la DOQ Priorat anirà a la Vinícola del Priorat o el de la DO Montsant s'elaborarà a les instal·lacions de la Cooperativa Falset-Marçà.D'altra banda, treballaran per incrementar la producció de les vinyes de Cabacés i crear una nova línia vinícola amb les característiques organolèptiques diferencials d'aquesta zona del Priorat.En l'àmbit comercial, el projecte també preveu la viabilitat d'exportar de manera conjunta les tres marques: Ònix, Baronia de Cabacés i Ètim. Paral·lelament, es vol potenciar l'oferta d'activitats enoturístiques, així com les oleoturístiques. La responsable de comunicació de la Cooperativa Agrícola de Cabacés, Núria Bru, ha defensat que "l'oli és un producte molt desconegut", que es pot mostrar al públic tot el procés de producció i fer-li un lloc en el sector del turisme agrícola. "Creiem que hi ha un món molt important per descobrir", ha puntualitzat.Finalment, aquest projecte de cooperació també busca la creació d'altres serveis que afavoreixin la millora de la qualitat de vida dels veïns de la comarca del Priorat. Per aquest motiu, la voluntat és que cada una de les cooperatives compti amb una comunitat energètica, i gestionar-les totes de manera conjunta. Aquesta operació compartida també es traslladarà en un pla de gestió dels habitatges buits que tenen en propietat, una proposta per donar resposta a la manca de primeres residències i habitatges habituals dels municipis prioratins, on la gran majoria es destinen a usos turístics.