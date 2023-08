La Comunitat de Regants de Riudecanyes carrega contra l'ACA per no declarar l'emergència al Siurana

Laha carregat contra l'(ACA) per només declarar la situació d'emergència a Riudecanyes (Baix Camp) i no a Siurana. A través d'un comunicat, els regants asseguren que "l'ACA és l'explotador de l'embassament de Siurana" i lamenten que "per segons per quines coses, les decisions són unilaterals sense comptar amb la CHE". L'ACA s'ha limitat a recomanar les mateixes mesures per Siurana i Riudecanyes, però la conca hidrogràfica del Siurana depèn de la CHE. Els regants també diuen que ja s'hauria d'haver declarat dilluns passat l'emergència ja que és quan el sistema Siurana-Riudecanyes va baixar per sota l'1 Hm³ d'aigua embassada entre ambdós espais.La Comunitat de Regants també recorda que és "l'únic concessionari" del pantà de Riudecanyes i asseguren que "tampoc és lògic que mentre de Siurana s'està regant amb normalitat, des de Riudecanyes".L'embassament de Riudecanyes es troba al 6%, amb un volum de 0,3 hm3, i s'hi declararà l'emergència per garantir l'aigua de boca als municipis de Riudecanyes i Duesaigües a partir de la setmana vinent, quan es publiqui la resolució al DOGC.