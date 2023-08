​Tiren enrere una central fotovoltaica amb més de 53.000 panells solars a Vallmoll per l'impacte ambiental

Laha denegat a l'l'autorització per construir una central fotovoltaica aldesprés d'un informe desfavorable de l'estudi d'impacte ambiental. La planta havia de tenir 53.082 panells fotovoltaics amb un total dei 26,6 MW de potència nominal. També s'havia de construir una línia aèria d'evacuació d'alta tensió 220 (kV) de 490 metres fins a. D'altra banda, l'ha iniciat els tràmits per construir dues centrals fotovoltaiques al Pla de Santa Maria i a Figuerola del Camp, els dos municipis de l'Alt Camp, també.N'ha projectat una al polígon 1 del Pla de Santa Maria (Alt Camp). Constarà de 8.554 panells solars fotovoltaics de 600 Wp amb estructura fixa i tretze inversors de 352 kWn, fent una potència màxima de 5,132 MW i una potència nominal 4,576 MW. La planta que s'anomena Els Carpis té un pressupost de 2.933.379,61 euros.La mateixa companyia energètica ha començat els tràmits per fer un altre parc solar a Figuerola del Camp de 6.012 panells solars fotovoltaics i nou inversors, fent un total de 3,607 MWp i 3,168 MW de potència nominal. Aquesta compta amb un pressupost de 3.128.187,12 euros.