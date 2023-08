Tarragona ampliarà el servei de socorrisme de les platges fins a les vuit del vespre arran dels ofegaments

Trobada urgent entre l'alcaldessa accidental de Tarragona,, i el conseller de Medi Ambient,, ambi tècnics de Medi Ambient per analitzar els darrers casos d'ofegament a la platja del Miracle. El govern s'ha conjurat per prendre "mesures davant una nova mort d'un banyista aquest dimarts a la". La que es notarà més serà la d'ampliar el servei de socorrisme fins a les 8 del vespre, una hora més que actualment. La mesura s'implementarà de manera urgent, però: el primer pas es farà demà dijous en un, quan s'aprovarà la modificació del contracte i que suposa per als fons municipals un afegit deDes de Creu Roja i l'Ajuntament, es fa una "crida a la responsabilitat" i s'avisa que per causa possiblement del canvi climàtic hi ha "" de manera sobtada. En altres platges, els socorristes han notat també aquests fenomens, si bé es produeixen amb més facilitat a les platges properes al centre de la ciutat.A banda de l'ampliació de l'horari, que s'anunciarà properament, també es faran modificacions a la cartelleria, amb més pictogrames, i es reforçarà la megafonia, amb especial atenció a les persones d'altres països i en "el perill que suposa la". Tot plegat ha comptat amb el suport unànime dels diferents grups municipals.Segons dades de Creu Roja, en el que portem d'estiu fins a 31 de juliol, s'han realitzata les platges tarragonines,. Durant l'estiu de 2022, les assistències dutes a terme des del servei de socorrisme van ser 623, es van efectuar 12 rescats i no es va produir cap mort.