Es declara un incendi a tocar del polígon Riu Clar de Tarragona

A dos quarts de dotze del migdia s'ha declarat un foc a tocar delde Tarragona. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions dels Mossos, a més de Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil. Elshan treballat des del primer moment en l'extinció del flanc dret, en un indret envoltat per camps. Segons fonts de Bombers, l'incendi no ha afectat cap empresa del polígon.A la una de la tarda, hi estaven treballant encara dos mitjans aeris de Bombers, que inicialment estaven preocupats per la proximitat d'una subestació elèctrica. Finalment, el foc ha estat de baixa intensitat i s'ha pogut delimitar el perímetre.